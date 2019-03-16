Saray'da "Aslan Müzikali" Sahnelendi
1 saat önce
Saray ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu.
Saray
ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu. Ahmet Nacar
Anadolu Çok Programlı Lisesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. İçişleri Bakanlığı
, TRT ve Saray Kaymakamlığı işbirliğinde sahnelenen gösteri beğeni topladı.
Turnenin teknik sorumlusu Emre Koç, yaptığı açıklamada, "Çocukların bize yoğun ilgisi var, biz de bu ilgiden oldukça mutluyuz. Çocuklar Aslan'ı televizyonda izleyip seviyorlar. Biz de onu çocuklarla buluşturmak için çaba gösteriyoruz. Gittiğimiz her ilçede bir gün kalıyoruz ve 3 seans ile çocuklarla buluşuyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:13 Kaynak: AA
Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var
Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi