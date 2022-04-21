Saray'da ata tohumu fideler dağıtıldı - Son Dakika

Saray Belediyesince ilçe sakinlerine ücretsiz ata tohumu fideleri dağıtıldı.
Çayla köyünde belediyeye ait seralarda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yerli tohumdan göçmen domatesi, kızartmalık kabak, sırık domates, kalpli domates ve kızartmalık patlıcan gibi ata tohumu organik fideler yetiştirildi.
Fideler, Belediye Başkanı Özgen Erkiş'in de katılımıyla ilçe sakinlerine dağıtıldı.
Organik tarımın geliştirilmesi için fide dağıtımının belirli aralıklarla süreceği bildirildi.
Kaynak: AA
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