Saray'da Çatılardaki Buz Sarkıtları Temizlendi
35 dakika önce
Van'ın Saray ilçesinde, çatılarda tehlike saçan ve boyları 1,5 metreyi aşan buz sarkıtları temizlendi.
Van'ın Saray ilçesinde, çatılarda tehlike saçan ve boyları 1,5 metreyi aşan buz sarkıtları temizlendi.
Saray ilçesinde çatılardan uzanan ve boyları 1,5 metreyi aşan buz sarkıtları, talep üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından temizlendi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalara merdivenli itfaiye araçlarıyla çıkarak buzları kıran ekipler, yoğun bir mesainin ardından olası tehlikeyi ortadan kaldırdı. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:53 Kaynak: İHA
PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kardeşi ile Görüşmesinin Detayları Belli Oldu! Sadece 2 Cümle Söylemiş
Teklif Meclis'te Kabul Edildi: En Düşük Yaşlılık ve Malullük Aylığı Bin Lira Olacak
Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı