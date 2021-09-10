Saray'da çiftçilere ekipman desteği - Son Dakika

Van'ın Saray Belediyesi, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlara ekipman desteğinde bulunacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yaptığı açıklamada, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için projeler ürettiklerini söyledi.

Tarımla uğraşan üreticileri yalnız bırakmadıklarını belirten Ataman, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge İdaresine sunulan ve kabul edilen projeyle tarımsal alanda araç envanterine mısır ekme makinesi, çift sıralı biçme makinası ve yem bitkisi paketleme makinası aldıklarını anlattı.

Alınan ekipmanla çiftçilere destek olacaklarını ifade eden Ataman, "İlçemiz silaj mısır üretimi için doğal bir coğrafyaya sahip. Sağladığımız makine desteğiyle ilçede üretim yapılmasına büyük imkan sağlanacak. Projeye desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor." dedi.