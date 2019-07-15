Son Dakika Haberleri: Saray'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü utlandı
Son Dakika Güncel Haber

Saray'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü utlandı

4 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilçe merkez camisinde şehitler için mevlid okutulması ile başlayan kutlamalar akşam yapılan demokrasi yürüyüşü ile devam etti.

Saray'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü utlandı, System.String[]
Van'ın Saray ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle ilçe merkez camisinde şehitler için mevlid okutulması ile başlayan kutlamalar akşam yapılan demokrasi yürüyüşü ile devam etti.

Programa Saray Kaymakamı Hehmet Halis Aydın, kurum amirleri, mahalle muhtarları, şehit yakınları, gaziler ve birçok vatandaş katıldı. Gündüz programda şehitler için Mevlid-i Şerif, Hatm-i Şerif okunurken dualar edilp vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Akşamki kutlamalarda Kaymakamlık önünde yapıldı. Demokrasi yürüyüşü ile başlayan kutlamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma dev ekranda izlenmesinin ardından okunan ilahiler ve dualar ile devam etti. - VAN
Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saray'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü utlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]