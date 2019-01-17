Saray'da Ev Yangını
56 dakika önce
Van'ın Saray ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Van
'ın Saray
ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bakışık Mahallesi'nde Peyruz Sonsuz isimli vatandaşa ait tek katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bir araç ve 4 itfaiye personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
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