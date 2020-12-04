Saray'da "Hoş Geldin Bebek" projesi - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında annelere hediye paketi verildi.

Ekipler, yeni doğum yapan anneler için içinde şampuan, krem, banyo süngeri, havlu, battaniye, bez, ıslak mendil, ateş ölçer, tırnak makası ve deterjanın bulunduğu paketler hazırladı.

Anneleri ziyaret eden ekipler, onlara "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hediye paketini takdim etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, dünyaya gelen bebek ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Anneler de çalışmadan dolayı Kaymakam Ataman'a teşekkür etti.