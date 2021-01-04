Saray'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde binaların çatılarındaki karların erimesi sonucu oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince temizlendi.
İlçede geçen hafta etkili olan yağışın ardından çatılarda biriken karların erimesi sonucu evlerin ve binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye ekipleri, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalıma başlattı.
Ekipler, vatandaşları da dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA
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