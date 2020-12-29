Saray'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerdeki mahallelerin yolunun açık tutulması için çaba gösteriyor.

Tipi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yüksek kesimlerdeki yolları açan ekipler, diğer yollarda da genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Saray Belediyesinden yapılan açıklamada, kışın vatandaşların mağdur olmaması için oluşturulan ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

Kış sezonunun başında yaptıkları planlamayla ekiplerin her türlü duruma hazırlıklı olduğu aktarılan açıklamada, özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde düzenli olarak yolların kontrol edildiği bildirildi.