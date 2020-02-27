Saray'da marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saray'da marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Saray'da marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Saray ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Saray'da marketlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Saray ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 süpermarkette yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bir araçla ilçeye gelen M.D.Y ve F.A olduğunu belirledi.

Ekipler gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri Kapaklı ilçesinde gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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