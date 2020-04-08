Saray'da sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, park, bahçe ve hayvanların yoğun olduğu alanlara yem, mama ve su bıraktı.

Ekipler, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.