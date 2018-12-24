Saray'da Sokaklar Aydınlatılıyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van
'ın Saray
ilçesinde, sokaklara yapılan yeni aydınlatma çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı.
İlçe merkezindeki meydanı yeniden düzenleyen, aydınlatma direkleriyle daha güzel görünüme kavuşturan belediye, Yatılı Bölge Okulu girişinde yaya kaldırımı, aydınlatma, çevre düzenleme çalışmalarıyla vatandaşların aileleriyle yürüyüş yapabilecekleri, gezebilecekleri alan oluşturdu.
Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yapılan yeni aydınlatmalarla ilçenin ışıl ışıl bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
Vatandaşlar, projelerle ilçeye yeni görünüm kazandıran belediye ekiplerine teşekkür etti.