Saray'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" devam ediyor - Son Dakika

Saray'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" devam ediyor

07.04.2021 09:17
Saray'da

Van'ın Saray ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" devam ediyor.

Van'ın Saray ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" devam ediyor.

Aile Destek Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan 15 kursiyer, 40 saatlik eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanacak.

Sertifika alacak kursiyerler hem meslek sahibi olacak hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre sigorta masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Kurs eğitmeni veteriner Hafize Arıcı, çobanlığın, dünya tarihinin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Köylerde çobanlık yapan kursiyerlerin sertifika alarak bir anlamda kollarına "altın bilezik" taktığını belirten Arıcı, şöyle konuştu:

"Dışarıdan bakıldığında çobanlık çok basit bir iş diye görünüyor ama öyle değil. Çobanlığın tarihiyle başladığımız kursa hayvanların evcilleştirilmesiyle devam ediyoruz. Daha sonra uygun barınak şartlarını anlatıyoruz. Koyunların beslenmesi, bakımı, sağlığı için gerekli şartları işliyoruz. Kuzu bakımını ve büyümesini detaylı olarak anlatıyoruz. Sürüde oluşabilecek salgın hastalıkları da anlatıyoruz. Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar hakkında da bilgiler veriyoruz."

Alacakları sertifikayla çobanların hem meslek sahibi olacağını hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre sigorta masraflarının devlet tarafından karşılanacağını bildiren Arıcı, kursiyerlerin aynı zamanda hibe desteklerinden de yararlanabileceklerini aktardı.

İlçede 20 yıldan fazla besicilik ve çobanlık yapan kursiyer Muzaffer Beyde ise çobanlık mesleğinin kolay olmadığını söyledi.

Bu kurs sayesinde aldıkları bilgilerle hayvanların bakımı konusundaki eksiklerini giderdiklerini anlatan Beyde, "Çok faydalı bir kurs oldu. Alacağımız sertifikalar bize birçok imkan sağlayacak. Verilen bu eğitimi ve imkanları kullanıp küçükbaş hayvan sürülerimizi genişletebiliriz. Bu eğitimlerle daha modern besicilik yapabiliriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Saray Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şadan Şaran da vatandaşların daha bilinçli ve modern faaliyetler sürdürmeleri için kursu açtıklarını belirterek, "İlçemizde halkımızın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Modern hayvancılık tekniklerini öğrenmeleri ve bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamak tek amacımız. Bu alanda destekleyici kurs çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın bu kurslara ilgilerinin yoğun olması bizi çok sevindirdi. Her daim üretenin yanındayız." diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi, Tarım, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saray'da 'Sürü Yönetimi Elemanı Kursu' devam ediyor - Son Dakika


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