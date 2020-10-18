Saray'da tandır evinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde tandır evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Ferit Melen Mahallesi'nde Metin Keklik'in kaldığı evin yanındaki tandır evinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, tandır evi kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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