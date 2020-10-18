Saray'da tandır evinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

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