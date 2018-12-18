Son Dakika Haberleri: Saray'da Tarihi Kerhiz Çeşmesi Restore Edildi

Saray'da Tarihi Kerhiz Çeşmesi Restore Edildi

3 saat önce

Saray Belediyesince restore edilen tarihi Kerhiz Çeşmesi hizmete açıldı.

Saray'da Tarihi Kerhiz Çeşmesi Restore Edildi, System.String[]
Saray Belediyesince restore edilen tarihi Kerhiz Çeşmesi hizmete açıldı.

Saray Belediyesi tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından tamamlanan Kerhiz Çeşmesi'nin çevresi yapılan düzenlemelerle parka dönüştürüldü.

Vatandaşlar, çeşmede yürütülen restorasyon çalışmalarının yerinde bir hizmet olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:09 Kaynak: AA

Saray, Güncel
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