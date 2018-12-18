Saray'da Tarihi Kerhiz Çeşmesi Restore Edildi
3 saat önce
Saray Belediyesince restore edilen tarihi Kerhiz Çeşmesi hizmete açıldı.
Saray
Belediyesince restore edilen tarihi Kerhiz Çeşmesi hizmete açıldı.
Saray Belediyesi tarafından yürütülen ve yaklaşık 2 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından tamamlanan Kerhiz Çeşmesi'nin çevresi yapılan düzenlemelerle parka dönüştürüldü.
Vatandaşlar, çeşmede yürütülen restorasyon çalışmalarının yerinde bir hizmet olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:09 Kaynak: AA
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