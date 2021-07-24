Saray'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Saray'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Saray ilçesine bağlı Örenburç-Karahisar mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nesim T. yönetimindeki 55 JB 739 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri gaz kaçağı olan otomobile müdahale etti. Hurdaya dönen otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - VAN

Son Dakika

Seni Sevmeyen Ölsün şarkısıyla bilinen Tüdanya, gırtlak kanserine yakalanınca sesini kaybetti

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu

Kıyma çekmek isterken akıma kapılıp öldü

Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

UNESCO'nun Ayasofya uyarısına Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor