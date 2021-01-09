Saray'da TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Temel Yeterlilik Testi (TY) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sınavlarına evlerinde hazırlanan öğrencilere kitap desteği yapıldı.

Saray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçe genelinde Aile Destek Eğitim Merkezi (ADEM) Kurslarında TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıflarındaki 50 öğrenciye, konu anlatımlı soru bankası desteği sunuyor. Köy, köy gezen vakıf çalışanları kurslara katılan ve evde sınavlara hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.

SYDV Müdürü Şahabettin Hamarat, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ADEM merkezindeki destek kursların kapandığını ancak devletin sunduğu imkanlar kapsamında öğrencilerin, uzaktan eğitim sistemiyle öğretimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Hamarat, "İlçemizde ADEM kurslara katılan öğrencilerimiz pandemiden dolayı yüz yüze eğitim yapamıyorlar. Bu nedenle ilçe genelinde 50 öğrencimize kaynak kitap desteğinde bulunuldu. Vakıf çalışanlarımız ev, ev gezerek öğrencilere kitapları teslim ediyorlar. İnşallah bu pandemi en kısa sürede biter öğrencilerimiz eğitimlerine yüz yüze devam ederler. Bu zorlu süreçte bütün öğrencilerimizin yanındayız onları yalnız bırakmayacağız." dedi.

Öğrenciler ve veliler desteklerinden ötürü SYDV'ye teşekkür etti.