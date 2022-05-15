Saray'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Saray'da uyuşturucuya geçit yok

15.05.2022 14:00
Saray'da uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri Ayaspaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdular. Durdurulan araçta bulunan M.S, Y.B ve S.K isimli 3 şüphelinin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.

Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ile Saray'da uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri üzerlerinde uyuşturucu ve sahte para bulunan 3 zanlıyı gözaltına alarak, sorgulamak üzere Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürdü.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Uyuşturucu, Tekirdağ, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saray'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saray'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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