Saray'da Van evleri mimarisiyle yapılan 54 dükkanın inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, ilçede belediyeye ait eski dükkanların yerine Van evleri mimarisiyle yapılacak iş yerlerinin inşaat çalışmalarını inceledi.

İlçe merkezinin daha güzel görünüme kavuşturulması amacıyla Saray Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında 5 bin metrekarelik alana 50 ile 65 metrekareden oluşan 54 dükkanın yapımı devam ediyor.

İş yerlerinin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Ataman, kapsamlı dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla ilçenin hak ettiği görümüne kavuşacağını söyledi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Ataman, "Dükkanlarımızın inşaatını bu yıl içinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlçe merkezi bunun gibi bir dizi proje sayesinde daha modern görünümüne kavuşacak. Ayrıca bu projeler ilçenin gelişmesine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.