Saray'da vatandaşlara sosyal yardımlar sürüyor - Son Dakika

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Saray'da vatandaşlara sosyal yardımlar sürüyor
7 saat önce
Van'ın Saray ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerine teslim edilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Van'ın Saray ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerine teslim edilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Vatandaşların büyük oranda "Evde kal" çağrılarına uyduğu ilçede sosyal yardımların ulaştırılması için görevlendirilen ekipler, kent sakinlerinin ihtiyaçlarını özenle karşılıyor.
Ekipler, ilgili numaraları arayarak gıda, ilaç ve ekmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:28 Kaynak: AA
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