Saray'da yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Saray'da yaban keçileri böyle görüntülendi

03.09.2022 10:58
Saray'da yaban keçileri böyle görüntülendi

Saray'da yaban keçileri böyle görüntülendiVAN Van'ın Saray ilçesinde nesli koruma altına alınan yaban çekileri Karahisar Kalesi'nde yaban keçileri görüntülendi.

Saray'da yaban keçileri böyle görüntülendi

VAN Van'ın Saray ilçesinde nesli koruma altına alınan yaban çekileri Karahisar Kalesi'nde yaban keçileri görüntülendi.

Saray ilçene bağlı Karahisar Mahallesi'nde bulunan Karahisar Kalesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı. Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken kamerayla kaydedildi.

Sayılar geçen yıl 20 iken şimdi 60 üzerinde olduğunu ifade eden Abdullah Özgür isimli mahalle sakini, "Dağlara gezmeye gittiğimiz zaman uzaktan çok gördüğümüz oluyordu. Şuan sayılarının çoğaldığını gördük. 2 bin 800 metre yüksekte Karahisar Kalesinin zirvesinde bir mağara barınıyorlar. Son zamanlarda su içmek ve otlamak için dağın eteklerine iniyorlar. Zaman zaman köyümüzün koyun sürüleri ile birlikte otluyorlar. Erkeklerin boynuzu 2 metre ulaştığını gördük. İnsanlar gördükleri zaman kaçıyorlar" dedi.

Köy muhtarı M.Salih Özgür, "Keçiler köylünün sevgisini kazandı. Mahalle sakinleri olarak keçileri koruma altına aldık. Kimsenin zarar vermesine izin vermiyoruz. Eskiden çok vardı, avcılar nesillerini tüketti. Ama son zamanlar çoğalmaya başladılar" dedi.

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Kaynak: İHA

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saray'da yaban keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika

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