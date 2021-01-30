Saray'da yetiştirilen "kirik" buğdayı markalaştırılacak - Son Dakika

Saray'da yetiştirilen "kirik" buğdayı markalaştırılacak

30.01.2021 11:17
Saray'da yetiştirilen

Van'ın Saray ilçesinde yetiştirilen "kirik" buğdayı, "Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite" projesiyle markalaştırılacak.

Van'ın Saray ilçesinde yetiştirilen "kirik" buğdayı, "Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite" projesiyle markalaştırılacak.

Saray Beldiyesi'nin hazırladığı "Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite" projesi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) kabul edildi.

Proje için kaymakamlıkta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yüzyıllardır ilçe havzasında yetiştirilen "kirik" buğdayının markalaştırması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Projenin organik tarım alanında ilçenin gelişmesine de katkı sunacağını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Organik yöntemlerle yetiştirilen ve bölgede çok tercih edilen bu buğday cinsinin üretimi, işlenmesi, paketleme tesisinin kurulması ve markalaşma sürecinin tamamlanması etaplarını da kapsayan bu proje ilçede organik tarımı teşvik edecektir. Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde, bölgede "kirik" buğdayının yoğun yetiştirildiğini tespit ettik. Bu kapsamda hazırladığımız fizibilite projemizin onaylanmasıyla bölgede konuya ilişkin çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirme imkanı bulmuş olduk. Fizibilite projemizin kabul edilmesinde desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor, DAKA Genel Sekreteri Halil ibrahim Güray ve projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Daha sonra Kaymakam Ataman ile Genel Sekreter Halil İbrahim Güray protokol metinlerini imzaladı.

Organik Tarım, Doğu Anadolu, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saray'da yetiştirilen 'kirik' buğdayı markalaştırılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Berberde korku dolu anlar! Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Eski sevgili cinayetinde kan donduran detaylar: Öldürdüğü kadının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış Eski sevgili cinayetinde kan donduran detaylar: Öldürdüğü kadının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış         
11:28
Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı         
11:14
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum         
10:30
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek         
09:12
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi         
18:43
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı         
17:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 11:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saray'da yetiştirilen "kirik" buğdayı markalaştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei