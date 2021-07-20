Saray'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Saray'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerdeki doğa harikası menderesler güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerdeki doğa harikası menderesler güzellikleriyle dikkat çekiyor. Kaynak suyu ve sulama göletlerinin suyundan beslenen menderesler, yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünüyor. İlçenin Beyarslan Mahallesi'ndeki menderesler, kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülürken bu dönemlerde de sarı ve yeşilin tüm tonlarıyla kaplanan yaylalara ayrı bir güzellik katıyor.

Son Dakika

Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı

İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü

Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu

Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı