Saray'daki Tarihi Çeşme Restore Edildi

Van'ın Saray Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kerhiz Çeşmesi hizmete açıldı.

Van'ın Saray Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kerhiz Çeşmesi hizmete açıldı.



Saray Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar, yoğun kış şartlarına rağmen devam ediyor. Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan tarihi Kerhiz Çeşmesi, iki ay süren restorasyon çalışmalarının ardından tamamlandı. Kerhiz Çeşmesi'nin çevresi ise yapılan düzenlemelerle parka dönüştürüldü.



Vatandaşlar ise, restorasyonu yapılan çeşmenin tarihi olduğunu ve bu tarihe sahip çıkan Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'a teşekkür ettiler. - VAN

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