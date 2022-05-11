Saray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Saray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

11.05.2022 22:57

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Habibe A'nın kullandığı 06 FK 6734 plakalı hafif ticari araç, Saray Mahallesi Saray Köprülü Kavşağı'nda karşı şeride geçerek Murat D. yönetimindeki 06 CFS 464 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerden araçta sıkışan Murat D. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Saray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Saray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Saray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Saray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kahramankazan, Tragger, Ankara, Saray, Son Dakika

Kaynak: AA

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