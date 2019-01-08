Son Dakika Haberleri: Saray'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' Programına Katılım

Saray'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' Programına Katılım

2 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılım sağlandı.

Saray'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' Programına Katılım, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılım sağlandı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğündeki 56 kişilik heyet, anma programı için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti. Burada yapılan Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılan Kaymakam Mehmet Halis Aydın ve beraberindeki şehit yakınları, gaziler, korucular ve esnaflar, her yıl düzenlenen kutlu yürüyüşün ardından ilçeye döndüler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Van, Kars, Saray, Sarıkamış, Güncel
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