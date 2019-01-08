Saray'dan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' Programına Katılım
2 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılım sağlandı.
VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından Kars'ta düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılım sağlandı.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğündeki 56 kişilik heyet, anma programı için Kars'ın Sarıkamış ilçesine gitti. Burada yapılan Sarıkamış Şehitlerini Anma programına katılan Kaymakam Mehmet Halis Aydın ve beraberindeki şehit yakınları, gaziler, korucular ve esnaflar, her yıl düzenlenen kutlu yürüyüşün ardından ilçeye döndüler. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:47 Kaynak: İHA
12 Yıl Önce Kaybolan Adam,Yasak Aşk Cinayetine Kurban Gitmiş! Mallarına Konmak İçin Boğup, Yakmışlar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır
Son Dakika! İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu