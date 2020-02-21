Saray Halı borçlarını ödedi konkordatoyu kaldırdı - Son Dakika
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Saray Halı borçlarını ödedi konkordatoyu kaldırdı

7 saat önce

Saray Halı ve Saray Çiftliği 2018 yılı Kasım ayında başlayan konkordato sürecinden tüm borçlarını ödeyerek çıkıldığını duyurdu.

Saray Halı borçlarını ödedi konkordatoyu kaldırdı, System.String[]

Saray Halı ve Saray Çiftliği 2018 yılı Kasım ayında başlayan konkordato sürecinden tüm borçlarını ödeyerek çıkıldığını duyurdu.


Kurmel Şirketler Grubu, bünyesinde bulunan Saray Halı ve Saray Tarım A.Ş.'nin 2018 yılı Kasım ayında ilan ettiği konkordato sürecinin sonlandığını duyurdu. Gruptan yapılan yazılı açıklamada 48 yıllık Saray Halı ve Saray Çiftliği için 4 Kasım 2018 tarihinde başlayan konkordato sürecinin bugün itibariyle kaldırıldığı bildirildi.


"Tüm ticari borçlarımız ödenmiştir"


Gruptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurmel Şirketler Grubu, 70 yılı aşkın süredir başta madencilik olmak üzere, gayrimenkul, halı, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubumuz bünyesinde yer alan Saray Halı ve Saray Tarım A.Ş.; Ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde konkordato talebinde bulunmuş, böylelikle şirketlerimiz faaliyetlerinin dolayısıyla üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamış ve en önemlisi de alacaklılarımızı güvence altına almıştır.


Başta şirketlerimizin kurucusu Kurmel Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Necati Kurmel olmak üzere şirket ortaklarımızın da büyük destekleri ile konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarımız ödenmiştir. Finans sektörüne olan borçlarımızın da vadesi gelenlerinin tamamı ödendiği gibi yakın gelecekte vadesi gelecek olanlar dahi ödenmiş ve/veya yapılandırılmıştır. Ayrıca yapılandırılan tüm borçlarımızın misliyle teminat altına alınması gerçekleştirilmiştir. An itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcumuz da kalmamıştır.


Konkordatodan çok kısa sürede çıkmamızda katkılarını esirgemeyen tüm Kurum ve Kuruluşlara, iş ortaklarımıza, ve değerli çalışanlarımıza destek, güven ve anlayışları için gönülden teşekkür ederiz. Kurmel Grup olarak ilk günkü heyecanla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi mutlulukla kamuoyuna bildiririz."


48 yıllık şirketin konkordato kararı öncesi yaklaşık 300 milyon TL borcu olduğu medyaya yansımıştı. - İSTANBUL

Saray Halı, Saray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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