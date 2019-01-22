Saray Hanım Evi Üyeleri Sertifika Aldı
1 saat önce
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyesi kadınlar örgü, mefruşat, dikiş, ilk yardım ve diksiyon kurslarını başarıyla bitirip sertifika aldı.
Pursaklar Belediyesi Saray
Hanım Evi üyesi kadınlar örgü, mefruşat, dikiş, ilk yardım ve diksiyon kurslarını başarıyla bitirip sertifika aldı.
2018-2019 kurs sezonu birinci dönemi tamamlayan Saraylı hanımlar çok sayıda kursa katılıp yeni meslekler edindi. Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evindeki örgü, mefruşat, dikiş, ilk yardım ve diksiyon kurslarında eğitimlerini tamamlayan hanımlar sertifikalarını aldı. Kurslara düzenli olarak katılan ve birçok alanda ileri seviyede eğitim alan kadınlar meslek edinmenin mutluluğunu yaşadı.
Aldıkları eğitimler ve MEB onaylı sertifikalarla hem meslek sahibi olan hem kendi işini kuran hem de sektörlerde iş bulma imkanı elde eden çok sayıda kursiyer, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürülüğüne sundukları imkanlardan dolayı teşekkür etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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