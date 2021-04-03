Saray ilçesinde açılan "işaret dili kursu" ilgi görüyor - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğiyle ücretsiz işaret dili kursu açıldı.

İlçede faaliyet veren Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde açılan ve haftada 5 gün verilen işaret dili kursuna, vatandaşlar, öğretmenler ve bazı kurum çalışanları katıldı.

Toplam 60 gün sürecek eğitimin ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

SYDV Müdürü Şahabettin Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun toplumdaki engelli vatandaşlarla daha etkin şekilde iletişim kurulmasının sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

İşaret dili kursuna yoğun talep olduğunu anlatan Hamarat, "Talep edenlerin arasında öğretmen, kurum çalışanları ve hemşireler bulunuyor. Kursun temel amacı, engelli vatandaşlarımızla daha iyi iletişim kurabilmek. Çünkü bu toplumumuzun bir gerçeği. Etrafımızda işitme engelliler var. Dolayısıyla bu insanlarla iyi iletişim kurmak gerekiyor." diye konuştu.

Kursla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten kurs öğretmeni Kayhan Tayan ise "İşaret öğrenilmesi gereken bir dildi. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Sloganımız engel sınır tanımaz. Kursumuza genelde eğitimli bireyler katılıyor. Şu anda 10 tane öğrencimiz var. 120 saatlik kursumuzu tamamlayan öğrencilerimiz sertifikalarını alacaklar." dedi.

İlçede öğretmenlik yapan Pınar Melis Ediz de daha önce işaret dilinin eğitimini aldığını ve daha iyi pekiştirmek için kursa katıldığını belirterek, "Toplumda işitme engelliler var. Okulda engelli öğrencilerimiz ve velilerimizle daha rahat iletişim kurmamızı sağlıyor. Her eğitimcinin öğrenmesi gereken önemli bir dil. Onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili kurusuna katıldım." ifadelerini kullandı.