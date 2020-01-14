Saray ilçesinde karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saray ilçesinde karla mücadele çalışması - Son Dakika

Saray ilçesinde karla mücadele çalışması

7 saat önce

Van'ın Saray Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Saray ilçesinde karla mücadele çalışması, System.String[]

Van'ın Saray Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Saray Belediyesi, ekli olan kar yağışının ardından gece boyunca yol açma çalışması yaptı. İlçe merkezindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, yetkililerden bilgi aldı. Aydın, yapılan özverili çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerine başarılar diledi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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