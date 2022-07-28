Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

28.07.2022 11:41
Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

Saray ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Saray ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Pazarcık Mahallesi'nde kuaförlük yapan İrem Çakıroğlu'ndan (28) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Çakıroğlu'nun en son Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi istikametine otomobiliyle gittiği belirlendi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da iki gün önce kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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