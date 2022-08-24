İmük, "Ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde aşurenin toplumumuzu birleştirici bir yönü var. Dernek olarak böyle önemli etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saray'da Pazarcılar Derneği aşure dağıttı - Son Dakika

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