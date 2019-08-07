Son Dakika Haberleri: Saray ilçesinde mezarlık yangını
Son Dakika Güncel Haber

Saray ilçesinde mezarlık yangını

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'ndeki mezarlık alanında çıkan ot yangını korkuttu.

Saray ilçesinde mezarlık yangını, System.String[]
Van'ın Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'ndeki mezarlık alanında çıkan ot yangını korkuttu.

Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı mezarlıktaki otlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - VAN
Saray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı
Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:30:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saray ilçesinde mezarlık yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]