Saray ilçesinde mezarlık yangını
1 saat önce
Van'ın Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'ndeki mezarlık alanında çıkan ot yangını korkuttu.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:41 Kaynak: İHA
'ın Saray
ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'ndeki mezarlık alanında çıkan ot yangını korkuttu.
Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı mezarlıktaki otlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - VAN
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