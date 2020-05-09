Saray ilçesinde park ve refüj düzenleme çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Van'ın Saray Belediyesince, kentteki park ve refüjleri düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çarşı merkezi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan refüjlerde çimleme çalışması yaptığı belirtildi.

Kış aylarında zarar gören refüj ve parklardaki fıskiyelerin de tamir edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe genelinde bahar aylarının gelmesiyle birlikte 7/24 esasına dayalı bir şekilde yol yapım, çevre temizliği ve refüjlerin tamiri yapılıyor. İlçemizin çarşı merkezinde bulunan refüjleri çimleme çalışması ile daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. İlçede kötü bir görünüme sebep olan kaldırım ve kanallardaki otlar da temizlendi."