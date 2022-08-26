Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika
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Tekirdağ'da asayiş

26.08.2022 11:02
Tekirdağ'da asayiş

Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili T.D ve H.K. gözaltına alındı.

Depodan malzeme çalan şüpheliler tutuklandı

Saray ilçesinde bir depodan malzeme çalan şüpheliler tutuklandı.

Belediyeye ait depodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, şüpheliler M.C ve B.Ü'yü suçüstü yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Tekirdağ'da uyuşturucu madde ele geçirildi Tekirdağ'da uyuşturucu madde ele geçirildi Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı Erzin Emniyet Müdürü İsa Arslantaş görevine başladı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da asayiş - Son Dakika

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