Saray ilçesinde yapılacak tekstil atölyesinde 300 kişi istihdam edilecek - Son Dakika
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Saray ilçesinde yapılacak tekstil atölyesinde 300 kişi istihdam edilecek

11.03.2022 08:55
Saray ilçesinde yapılacak tekstil atölyesinde 300 kişi istihdam edilecek

Van'ın Saray Belediyesi'nce hazırlanan proje kapsamında yapılacak tekstil atölyesinde 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Van'ın Saray Belediyesi'nce hazırlanan proje kapsamında yapılacak tekstil atölyesinde 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

İlçede gençlerin istihdam edilebileceği proje hazırlayan belediye, tekstil atölyesi yapmak için çalışma başlattı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) destekleriyle 2 bin metrekare alanda inşa edilecek atölyede 300 gence iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, beraberinde Vali Yardımcısı Furkan Duman, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile atölyenin inşa edileceği bölgede inceleme yaptı.

İstihdam odaklı projelere ağırlık verdiklerini anlatan Ataman, "İlçemizde istihdamın artırılmasına ve iş alanlarının oluşturmasına yönelik belediye olarak hazırladığımız projenin kabulü halinde yapım çalışmalarına hemen başlayacağız. Bu proje sayesinde ilçemizde 300 kişiye iş imkanı sağlanacak." dedi.

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Saray Belediyesi, Doğu Anadolu, İstihdam, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saray ilçesinde yapılacak tekstil atölyesinde 300 kişi istihdam edilecek - Son Dakika


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