Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı - Son Dakika

Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı.

Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Küçükyoncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köprünün bir milyon 675 bin liraya mal olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın 11 ilçesinde de çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak geniş bir hizmet yelpazesi ile Tekirdağ'ın 11 ilçesinde çalışıyoruz. Saray'ın Küçükyoncalı Mahallesi'nde de Köyiçi Köprüsü'nü kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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