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Saray ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması başladı
6 saat önce
Saray Belediyesince, Baltepe ve Yeşilalıç mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Saray Belediyesince, Baltepe ve Yeşilalıç mahallelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ve Saray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İran sınırındaki Baltepe ve Yeşilalıç mahallelerinden geçen ve ilçeye karayolu bağlantısı sağlayan ana ve tahliye yollarda, kışın ulaşımın rahatlıkla sağlanması için reglaj ve dolgu çalışması yürütüldü.
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