Saray ilçesindeki evler büyük hasar gördü - Son Dakika

- Saray ilçesindeki evler büyük hasar gördü

VAN - Van'ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerin büyük bölümü hasar gördü.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açmıştı. Saray ilçesine bağlı Baltepe Mahallesi'ndeki 25 ev hasar görürken, birçok ev ve eklentilerinde ise çatlaklar oluştu. Depreme arazide yakalandığını söyleyen Ayhan Şahin ise evlerinin yıkıldığını ve 8 nüfusuyla dışarıda kaldığını belirtti. Ayhan Şahin, "Deprem anında arazinin içindeydim. Çocuklar da koyunlarla uğraşıyordu. O sırada kimse evin içinde yoktu. Koyun sağma zamanı olmasaydı bütün çocuklar evde olacaktı. Deprem anında iletişim kesildi. Köyün üstü toz bulutu olmuştu. Evin yıkıldığını görünce çocukların içeride olduğunu düşündüm. O esnada dünyam yıkıldı resmen. En büyük tesellim, çocukların evde kalmamasıydı" dedi.

AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de yaraların kısa sürede sarılması için kırsal mahallelerde tespit çalışmalarını sürdürüyor.