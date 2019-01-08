Son Dakika Haberleri: Saray İlçesinden 56 Kişi Sarıkamış Yürüyüşüne Katıldı

Saray İlçesinden 56 Kişi Sarıkamış Yürüyüşüne Katıldı

31 dakika önce

Saray ilçesinden 56 kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla Kars'ta gerçekleştirilen 4,5 kilometrelik yürüyüşe katıldı.

Saray İlçesinden 56 Kişi Sarıkamış Yürüyüşüne Katıldı, System.String[]
Saray ilçesinden 56 kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla "Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde" temasıyla Kars'ta gerçekleştirilen 4,5 kilometrelik yürüyüşe katıldı.

Saray Kaymakamlığı ile belediyenin desteğiyle düzenlenen tur kapsamında, ilçedeki şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve ilçe esnafından oluşan 56 kişilik kafile, Kars'taki anma etkinliklerine gönderildi.

Programın ardından ilçeye dönen kafile, vatan için canlarından vazgeçen şehitleri, şehadetlerinin yıl dönümünde anmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşlar, böyle anlamlı bir etkinliğe katılmalarına vesile olan kaymakamlık ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Kars, Sarıkamış, Saray, Güncel
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