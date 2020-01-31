Saray ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Saray ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Saray ilçesinden depremzedelere yardım

6 saat önce

Van'ın Saray Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için yardım kampanyası başlatıldı.

Saray ilçesinden depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Saray Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için yardım kampanyası başlatıldı.


Saray ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde büyük yardım toplandığını ifade eden İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Birkaç gün için 2 tona yakın malzeme ve beş bin lira nakdi yardım toplandı. Kampanyamız pazartesi günü kadar devam edecek. Yardımda bulanan tüm ilçe halkından Allah razı olsun" dedi.


Saray Belediyesi de depremzedelere un yardımda bulundu. - VAN

Malatya, Elazığ, Saray, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan enkaz altından kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saray ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]