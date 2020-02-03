Saray ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Saray ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Saray ilçesinden depremzedelere yardım

6 saat önce

Van'ın Saray Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.

Saray ilçesinden depremzedelere yardım, System.String[]

Van'ın Saray Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.


Saray ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan kışlık giysi, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bugün Saray Belediyesine ait araçlara yüklenerek deprem bölgesi gönderilmek üzere yola çıktı. Kısa süre içerisinde toplanan yardımlar arasında kışlık giysi, kuru bakliyat ve un yardımlarının yer aldığı malzemeler, yardım sever ilçe hakkı tarafından kamyonlara yüklenerek gönderildi. - VAN

Malatya, Elazığ, Saray, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı
Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığı iddiasına Sunal ailesinden açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:48:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Saray ilçesinden depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]