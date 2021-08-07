Saray ilçesine yapılacak 'Modern Halk Kütüphanesi' için çalışmalara başlandı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ve Saray Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan ve ilçedeki binlerce öğrencinin faydalanabileceği yeni modern ilçe halk kütüphanesi için çalışmalara başlandı.

Hazırlanan proje kapsamında ilçe merkezinde atıl durumdaki 4 katlı bina çok amaçlı kütüphaneye dönüştürülecek, içinde çocuk kütüphanesi, konferans salonları, söyleşi alanları, çay içme alanları, kitap okuma odaları, kitap kafe gibi alanlar bulunacak.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, ilçede 5 bin eğitim gören öğrenci ile bunun yanında üniversite ve kamu sınavlarına hazırlanan fakat uygun koşullara sahip olmayan bir çok gencin bulunduğuna dikkati çekti.

Yapılacak yeni kütüphanenin birçok faaliyete olanak sağlayacağını söyleyen Ataman, şunları kaydetti:

"Saray Belediyesi olarak öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, sınav hazırlığında olan gençlerimize uygun koşullara sahip ders çalışma ortamları oluşturmak ve kitapla buluşmak isteyen tüm Saraylı vatandaşlarımıza imkan sağlamak amacıyla İlçe Halk Kütüphanesi Projesi'ni hazırladık. Bu kapsamda daha önce başka amaçlarla temeli atılmış fakat atıl vaziyette olan ilçe merkezindeki karkas binayı kütüphaneye dönüştürüyoruz. Proje hazırlıklarımızı tamamlayarak ihale ilanına çıktık. Yaklaşık bir ay içerisinde inşaat çalışmalarımız başlayacak. Projemizin inşaat çalışmalarının tamamlanması amacıyla Van YİKOB başkanlığınca gereken destek sağlandı. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızca da kütüphanemizin iç mimarisi ve tefrişatına yönelik destek sağlanması planlanıyor. Tüm bu çalışmaları tamamlayarak kütüphanemizi yeni eğitim döneminde hizmete sunmayı planlıyoruz. Projenin hayata geçirilmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."