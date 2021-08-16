Saray Kaymakamı Ataman, beton yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmalarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçeye bağlı Öğrenburç, Çaybağı ve Karahisar mahallelerinin daha iyi şartlarda ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Köylerin bağlantı yollarındaki genişletme ve yenileme çalışmasını inceleyen Ataman, bu yıl ilçe genelinde 15,5 kilometre beton yol yapılacağını söyledi.

Beton yolu kış öncesinde tamamlamayı planladıklarını belirten Ataman, "Yapılan yol çalışmaları sayesinde vatandaşlar daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşacak." dedi.