Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi - Son Dakika

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe merkezinde yapımı devam eden sosyal tesis, belediye dükkanları, itfaiye binası ve ilçe halk kütüphanesi inşaatlarında inceleme yaptı.

Ataman, yaptığı açıklamada, projeleri en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Ataman, şunları kaydetti: "

"Bu yıl hazırladığımız bir dizi projelerimizin yapım çalışmalarına başladık. Bunlardan sosyal tesis, 54 modern dükkan, itfaiye binası ve 3 katlı modern ilçe halk kütüphanesinin inşaat alanlarında inceleme yaptık. Bunun yanı sıra ilçemizde eksikliği hissedilen merkez cami ve sanayi sitesi inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu projelerimizin yapım çalışmaları tamamladıktan sonra ilçemiz modern bir görünüme kavuşacak."