Saray Kaymakamı Ataman, Kapıköy Tren Garı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Saray Kaymakamı Ataman, Kapıköy Tren Garı'nda incelemede bulundu
16.12.2020 15:11
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçedeki Kapıköy Tren Garı'nnda incelemelerde bulundu.
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçedeki Kapıköy Tren Garı'nnda incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Ataman, garda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla çalışmaların daha rahat ortamda yapılacağını söyledi.
Ataman, "İlimiz için büyük bir önem taşıyan Kapıköy Tren Garı'nın daha modern koşullarda hizmet vermesi için bir proje hazırladık. Gümrük sahasına yapılması planlanan projeyi yerinde inceledik. Projenin tamamlanmasıyla iş ve işlemler daha rahat yapılacak." diye konuştu.
Son Dakika Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'Eşcinsellik tedavisi' adı altında aylarca elektrik şokuna maruz kalan adam özür bekliyor 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'e ulaştı Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı 9 yaşındaki kız çocuğu, beyin ameliyatı sırasında piyano çaldı