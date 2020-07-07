Saray Kaymakamı Aydın'dan, Cumhuriyet savcısı Burkan'a ziyaret
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, ilçeye yeni atanan Cumhuriyet savcısı Muhammet Burkan'ı ziyaret etti.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, ilçeye yeni atanan Cumhuriyet savcısı Muhammet Burkan'ı ziyaret etti.
Saray Adliyesine giden Aydın, makamında ziyaret ettiği Burkan'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın'a teşekkür eden Burkan, ilçeyi çok beğendiğini ve görevini en iyi şekilde yapacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:03 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Saray Kaymakamı Aydın'dan, Cumhuriyet savcısı Burkan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:34 13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 23:13 Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu