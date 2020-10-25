Saray kumaşı "kutnu" el tezgahlarında geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Geçmişte birçok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapan Gaziantep'te, yörenin coğrafi işaretli ürünü olan "kutnu" kumaşının geleceğe taşınması amacıyla yüzyıllar öncesindeki gibi el tezgahlarında üretim yapılıyor.

Görkemin, zarafetin ve estetiğin simgesi olarak görülen ve padişah kaftanlarında kullanıldığı için "saray kumaşı" şeklinde adlandırılan kutnu kumaşının kentte yaşatılması için çalışmalar yürütülüyor.

"Anadolu mirası" kuntu dokumacılığının sürdürülebilmesi hedefiyle girişimlerde bulunan Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü, kumaşın ilk üretildiği dönemin tezgahlarını aslına uygun şekilde üreterek usta öğreticilerle üretime başladı.

Enstitüde dokunan kutnu, ev tekstilinden takıya, ayakkabıdan bijuteriye kadar yaşamın her alanında kullanılarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, AA muhabirine, kutnu kumaşı dokumacılığının enstitünün olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.

Enstitünün geçmişi bugüne taşımak gibi bir misyonu bulunduğuna dikkati çeken Kutsal, " Türkiye'de ve kentte kutnuyu sadece el dokuması yapan tek kurumuz çünkü bizim amacımız motorlu tezgahla seri üretim yapıp pazara sunmak değil. Biz kutnunun çıkışından bu yana var olan bir tezgah çalışması yapıyoruz." dedi.

"Ustalarımızın zanaatını bugüne taşıma hevesindeyiz"

Kutsal, kutnu kumaşını özel siparişlerle müşterilerin beğenisine sunduklarını, bu kumaşı gençlerin üzerinde görmek istediklerini dile getirdi.

Kutnu için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Kutsal, şunları kaydetti:

"Kutnu dokumanın modül çalışmasını enstitümüz yapmıştır ve Bakanlığımızca yayınlanmıştır. Türkiye'nin her yerinde insanlar artık o modülü indirerek bu dokuma tezgahımızın aynısını yapıp dokuma işlemini bilen birisiyle atölye kurup dokuma yapabilecek. Her şeyin makineleştiği ve teknolojinin ilerlediği bu süreçte, biz geçmişteki büyüklerimizin, ustalarımızın zanaatını bugüne taşıma hevesindeyiz. Gaziantep kutnusunun aslını bozmadan, özüne bağlı kalarak, modada ev tekstilinde takılarda kullanmaya devam edeceğiz."

Günde 3-4 metre dokunuyor

Enstitünün tekstil teknolojisi öğretmeni Mahmut Can Memiş ise atölyede el emeği ve göz nuruyla üretimin yapıldığını ifade etti.

Memiş, 4 usta öğreticiyle çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim kutnu konusunda teknolojiyle üreten atölyelerle bir yarışımız veya kıyaslamamız mümkün değil. Motorlu tezgahlarda günde 40 metre civarında kumaş yapılıyorken, biz burada alın teriyle 3-4 metre dokuyoruz. Böyle yaparak bu işin geçmişini yaşatıyoruz. Eskiden ustalar bu işi nasıl yapıyorsa biz de o şekilde yapıyoruz, aslına uygun şekilde üretiyoruz."

Usta öğretici Feray Terlemez de kutnuyu modernize ederek günümüzde kullanılacak şekle uyarladıklarına değinerek, "Kutnuyu her alanda kullanacak hale getiriyoruz. Modern renklerle gelenekseli unutmadan ama günümüzde de kullanabileceğimiz desenlerle tasarlayıp dokuyoruz." diye konuştu.