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Saray Oyuncuları Spor Testlerinden Geçiyor

27 dakika önce

Crystal Palace'ın Andros Townsend de dahil olmak üzere oyuncuları, 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi fitness testlerinden geçiyor.

Crystal Palace'ın Andros Townsend de dahil olmak üzere oyuncuları, 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi fitness testlerinden geçiyor.
Saray Oyuncuları Spor Testlerinden Geçiyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06 
Crystal Palace, Spor
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