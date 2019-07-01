Saray Oyuncuları Spor Testlerinden Geçiyor
27 dakika önce
Crystal Palace'ın Andros Townsend de dahil olmak üzere oyuncuları, 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi fitness testlerinden geçiyor.
Crystal Palace
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06
'ın Andros Townsend de dahil olmak üzere oyuncuları, 2019-20 sezonu öncesi sezon öncesi fitness testlerinden geçiyor.
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