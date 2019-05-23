Son Dakika Haberleri: Saray Vakfı Vakfı 'Efsanelerle Oynat' Maçı

Saray Vakfı Vakfı 'Efsanelerle Oynat' Maçı

11 saat önce

Clinton Morrison, Andrew Johnson, Dean Austin, Fitz Hall, Neil Shipperley, Andy Gray, Julian Gray ve Bobby Bowry'ye katılarak bu yılki 'Palace of Life' Legends ile Oynayın 'hayırseverlik yarışmasına katıldı.

Clinton Morrison, Andrew Johnson, Dean Austin, Fitz Hall, Neil Shipperley, Andy Gray, Julian Gray ve Bobby Bowry'ye katılarak bu yılki 'Palace of Life' Legends ile Oynayın 'hayırseverlik yarışmasına katıldı.
Saray Vakfı Vakfı 'Efsanelerle Oynat' Maçı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 
Andrew Johnson, Spor
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