Saray Vakfı Vakfı 'Efsanelerle Oynat' Maçı
11 saat önce
Clinton Morrison, Andrew Johnson, Dean Austin, Fitz Hall, Neil Shipperley, Andy Gray, Julian Gray ve Bobby Bowry'ye katılarak bu yılki 'Palace of Life' Legends ile Oynayın 'hayırseverlik yarışmasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06
Clinton Morrison, Andrew Johnson
, Dean Austin, Fitz Hall, Neil Shipperley, Andy Gray, Julian Gray ve Bobby Bowry'ye katılarak bu yılki 'Palace of Life' Legends ile Oynayın 'hayırseverlik yarışmasına katıldı.
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